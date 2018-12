Ljubljanska borza uvodoma v zelenem

Ljubljana, 27. decembra - Vlagatelji so dopoldne na Ljubljanski borzi največ zanimanja pokazali za Krkine delnice, s katerimi so opravili skoraj četrt milijona evrov prometa. Med prometnejšimi so tudi delnice Telekoma Slovenije in NLB. Slednje so zabeležile tudi največjo rast, zaenkrat so se okrepile za skoraj štiri odstotke.