Finance o družbenemu omrežju Facebook (27. 12.)

Ljubljana, 26. decembra - Blaž Abe v komentarju Facebook nas bo pojedel piše o težavah in slabem poslovanju Facebooka ter o podatkih uporabnikov, ki jih podjetje protizakonito prodaja naprej. Komentator meni, da bi bilo lahko to leto za Facebook najslabše do zdaj. Pa ne zaradi dejstva, da je delnica izgubila tretjino vrednosti, temveč zaradi ugleda, ki ga vse bolj izgublja.