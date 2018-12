Indija dobila najdaljši most za železniški in cestni promet

New Delhi, 25. decembra - Indijski premier Narendra Modi je danes v zvezni državi Assam na vzhodu Indije slovesno odprl največji most v državi za cestni in železniški promet. Most bo Indijcem prihranil čas potovanja čez reko Brahmaputro in okrepil obrambno infrastrukturo ob severovzhodni meji s Kitajsko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.