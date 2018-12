Magna prejela okoljevarstveno dovoljenje za lakirnico

Ljubljana, 24. decembra - Agencija za okolje (Arso) je avtomobilski multinacionalki Magna izdala za zdaj še nepravnomočno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje njene lakirnice v Hočah, so danes sporočili z agencije. Ko bo uradna izdaja dokumenta, ki ga potrebujejo za zagon proizvodnje, potrjena, bodo to objavili na spletu, so še zapisali na agenciji.