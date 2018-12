Dedek Mraz bo s spremstvom pozdravil otroke na ljubljanskih ulicah

Ljubljana, 26. decembra - Dedek Mraz bo že tradicionalno v svoji kočiji z vpreženimi lipicanci pozdravil otroke v starem mestnem jedru Ljubljane. Njegovi sprevodi v spremstvu snežakov, medvedov, zajcev in drugih bitij iz ljudskih pripovedk in pravljic bodo potekali od Križevniške ulice do Kongresnega trga vse do nedelje, piše na spletni strani Turizma Ljubljana.