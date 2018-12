Elan v roke sklada KJK

Begunje na Gorenjskem, 24. decembra - Elan je po treh letih v lasti družbe Wiltan Enterprises, ki sodi pod okrilje sklada ruskega kapitala VR Capital, prešel v roke finskega sklada KJK. Ta se osredotoča na regijo Balkana in baltskih držav in je v Sloveniji lastniško navzoč v nekaterih družbah. Nakup Elana bo zaključen sredi leta 2019 in po zeleni luči varuha konkurence.