Leto 2019: Z novim ministrom obljube premikov na okoljskem področju

piše Martina Gojkošek

Ljubljana, 28. decembra - Na področju okolja je leto zaznamovala menjava ministra. Na stolček, ki ga je v vladi Mira Cerarja zasedala Irena Majcen, je sedel Jure Leben. Ta se je z novo energijo lotil reševanja težav, ki so se kopičile več let - od kupov odpadne embalaže prek čiščenja Jernejevega kanala do sanacije Celjske kotline. V 2019 ga čaka še veliko dela.