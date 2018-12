Kanal, 23. decembra - Odbojkarji ACH Volleyja so ubranili naslov pokalnega zmagovalca, potem ko so v velikem finalu v Kanalu premagali Calcit Volley s 3:0 (21, 19, 22). Za ljubljansko ekipo je to tretji pokalni naslov v zadnjih petih letih. Preostala dva naslova so pobrali njihovi tokratni tekmeci.