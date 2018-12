Senatorka Rojčeva zadržana ob delnem uspehu reševanja manjšinskih medijev

Trst, 22. decembra - Italijanska senatorka iz vrst slovenske manjšine Tatjana Rojc je v Rimu danes ocenila, da so močni domači in mednarodni pritiski na italijansko vlado in koalicijo rešili časopis slovenske narodne skupnosti v Italiji Primorski dnevnik pred varčevalnimi rezi, ki jih je skušala sprejeti italijanska vlada.