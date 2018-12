V športnem letu 2018 ogromno slovenskih uspehov, a tudi nekaj minusov

pripravil Tomaž Bregar

Ljubljana, 31. decembra - Olimpijske igre v Pyeongchangu 2018 z dvema medaljama, prodor Luke Dončića tudi v NBA, prevlada Janje Garnbret v plezalnem svetu, vrnitev Ilke Štuhec ... vse to in še kaj so športne zgodbe Slovencev v letu 2018, ki pa ima tudi nekoliko manj prijetno plat: padec nogometne in košarkarske reprezentance, slednja je ostala brez nastopa na SP.