Mestni svet Koper zavrnil pritožbo Borisa Popoviča in potrdil županski mandat Alešu Bržanu

Koper, 21. decembra - Na konstitutivni seji Mestnega sveta Koper so svetniki podprli predlog sklepa mandatne komisije, da se potrdi mandat županu Alešu Bržanu. Ob tem so zavrgli pritožbo Borisa Popoviča na Mestni svet. Ob tem so v razpravi večkrat poudarili, da je občinski svet politični organ in ne sme sklepati o takih pritožbah, pač pa mora o njih odločati sodišče.