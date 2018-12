Newyorške borze zaključile s padci, Dow in Nasdaq najnižje v zadnjih 10 letih

New York, 21. decembra - Newyorške borze so teden zaključile v rdečih številkah, indeksa Dow Jones in Nasdaq sta padla najnižje od leta 2008. Po mnenju analitikov so padci v veliki meri posledica zaskrbljenosti, ker je ameriški predsednik Donald Trump zavrnil podpis predloga zakona o nadaljevanju proračunskega financiranja dela zveznih agencij do 8. februarja.