Mramor za STA: Evro težave bolj ali manj uspešno reševal sproti

pogovarjal se je Jernej Šmajdek

Ljubljana, 27. decembra - Evro je po mnenju ekonomista in nekdanjega finančnega ministra Dušana Mramorja v 20 letih omogočil bistveno večjo gospodarsko povezanost evrskih držav. "Ker je šlo za eksperiment in ker je šlo za skupno in novo denarno območje precej različnih držav, je naletel na vrsto težav. Te je bilo in je treba reševati sproti," je za STA ocenil Mramor.