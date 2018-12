Ljubljana, 21. decembra - Državni zbor je z današnjo slavnostno sejo počastil bližnji dan samostojnosti in enotnosti. V nagovoru poslancem in uglednim gostom je predsednik DZ Dejan Židan pozval k odgovornemu in poštenemu ravnanju z državo in za njo. Zavzel se je tudi za odgovorno in državotvorno delovanje nosilcev političnih in drugih družbenih položajev.