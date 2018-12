Miley Cyrus božični pesmi pridala feministično noto

London, 22. decembra - Ameriška pop pevka Miley Cyrus je po svoje predelala božično skladbo Santa Baby in jo, kot poroča britanski BBC, spremenila v "feministično himno". Predstavila jo je v sklopu priljubljenega šova The Tonight Show With Jimmy Fallon in med drugim zapela, da ne potrebuje Božičkovih daril, saj si lahko sama kupi "te preklete stvari".