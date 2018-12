Miro se podaja na pot po španskih veleposlaništvih

Madrid, 25. decembra - Španska skupina Abertis, špansko ministrstvo za zunanje zadeve in Fundacija Joan Miro so podpisali sporazum o sodelovanju z namenom predstavljanja španske kulture in umetnosti v svetu. Pripravljajo razstavo del katalonskega umetnika Joana Miroja, ki bo naslednje leto potovala po španskih veleposlaništvih.