Skupina Triglav v 2019 pričakuje med 90 in 100 milijonov evrov dobička pred davki

Ljubljana, 21. decembra - Skupina Triglav v prihodnjem letu pričakuje med 90 in 100 milijonov evrov dobička pred davki in okoli 1,1 milijarde evrov obračunane kosmate zavarovalne premije. Poslovanje bo predvidoma potekalo v ugodnih makroekonomskih razmerah v regiji, hkrati pa je pričakovati zaostreno konkurenčnost zavarovalnih trgov in za donosnost naložb neugodno okolje.