Komisija Pravičnost in mir opozarja na nespoštovanje MOL do pokojnih Romov

Ljubljana, 20. decembra - Komisija Pravičnost in mir pri SŠK opozarja na "očitno nespoštovanje, ki ga Mestna občina Ljubljana vztrajno izkazuje do pokojnih Romov, pobitih v času druge svetovne vojne in izkopanih v preteklem letu". Kot so zapisali v komisiji, je odklonitev možnosti pokopa pobitih mož, žena in celo otrok na Žalah "nezaslišana in nesprejemljiva".