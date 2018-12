Računsko sodišče: Šole bi morale učinkoviteje ravnati z odpadno hrano

Ljubljana, 20. decembra - Računsko sodišče je izvedlo prečno revizijo pravilnosti in učinkovitosti ravnanja s hrano v šestih osnovnih šolah, eni so izrekli negativno mnenje, ostalim pa mnenje s pridržkom. Ugotovili so, da šole učencem sicer ponujajo uravnoteženo prehrano, vendar bi lahko storile več, da bi jo učenci tudi pojedli, ter učinkoviteje ravnale z odpadno hrano.