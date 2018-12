Američani pred 50 leti prvič dosegli Luno in slikali vzhajajočo Zemljo

Washington, 21. decembra - Američani so pred 50 leti z misijo Apollo 8 prvič zapustili Zemljino orbito, obkrožili Luno, jo videli tudi z zadnje strani, posneli pa so tudi eno najlepših fotografij - fotografijo vzhajajoče Zemlje, ki je opozorila človeštvo, da si kljub vsem razlikam in sporom skupaj delimo en, majhen in krhek planet.