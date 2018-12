ZDA uvedle nove sankcije proti ruskim posameznikom in podjetjem

Washington, 20. decembra - Ameriško ministrstvo za finance in State Department sta v sredo naznanila uvedbo sankcij proti novim ruskim posameznikom in organizacijam zaradi znanih grehov spodkopavanja demokratičnih držav in mednarodnih organizacij, obenem pa napovedale ukinitev sankcij proti trem podjetjem v lasti Olega Deripaske.