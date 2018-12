EU preiskuje hekerski vdor v diplomatsko komunikacijo

Bruselj, 19. decembra - Evropska unija je uvedla preiskavo o domnevnem vdoru hekerjev, domnevno povezanih s Kitajsko, v diplomatsko komunikacijo unije. Kot poroča ameriški časnik New York Times, so se hekerji, ki so uporabili podobne tehnike, kot jih uporablja kitajska vojsko, dokopali do več tisoč diplomatskih depeš.