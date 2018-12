Letos po svetu ubitih več kot 50 novinarjev

Washington, 19. decembra - V iztekajočem se letu so se novinarji po svetu soočali z naraščajočo grožnjo, da bodo zaradi svojega dela izgubili življenje, kljub temu, da se je nevarnost vojne in konfliktov zmanjšala. V letu 2018 se je skoraj podvojilo število novinarjev, ki so jih ubili načrtno, zaradi njihovega poročanja, opozarja Odbor za zaščito novinarjev (CPJ).