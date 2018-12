Primorske novice: Za spolne napade na deklice tri leta in pol zapora

Nova Gorica, 19. decembra - Na novogoriškem okrožnem sodišču so zaradi več spolnih napadov na štiri deklice, stare od šest do devet let, na zaporno kazen obsodili 50-letnega moškega iz zgornje Vipavske doline. Z državnim tožilstvom je sklenil sporazum o priznanju krivde, tako da bo v zaporu skupno tri leta in pol, pišejo današnje Primorske novice.