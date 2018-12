Šarec na Forumu EU-Afrika: Nova realnost zahteva trdno partnerstvo med celinama

Dunaj, 18. decembra - Predsednik vlade Marjan Šarec se je danes na Dunaju udeležil Foruma EU-Afrika. V nagovoru je poudaril, da gospodarstvo in družbi obeh celin postajajo vse bolj povezani, zato je vse bolj jasna tudi potreba po reševanju skupnih izzivov. Nova realnost zahteva trdno partnerstvo med Evropo in Afriko, ki je vključujoče in temelji na enakosti, je dejal.