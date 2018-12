V Sloveniji ni sistematičnega povezovanja med formalnim in neformalnim izobraževanjem priseljencev

Ljubljana, 18. decembra - V Sloveniji ni sistematičnega povezovanja med formalnim in neformalnim izobraževanjem, strategija vključevanja otrok priseljencev je osredotočena na učenje slovenskega jezika, prav tako ni koordinacije med različnimi akterji. To so ključne ugotovitve raziskave evropske mreže Sirius, ki jih je danes predstavila Alenka Gril s Pedagoškega inštituta.