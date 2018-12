100 dni skozi oči vlade: Prioritete občine, sociala, plače, zdravstvo

Ljubljana, 18. decembra - Vlada Marjana Šarca se je v prvih 100 dneh mandata dogovorila o zvišanju povprečnin za občine in plač v javnem sektorju, odpravila zadnje varčevalne ukrepe pri socialnih prejemkih in se lotila skrajševanja čakalnih dob v zdravstvu. Kot prioriteto zdaj izpostavlja pripravo rebalansa proračuna za leto 2019 in napoveduje spremembe davčne zakonodaje.