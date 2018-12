Paketu treh socialnih zakonov NSi se v DZ obeta zavrnitev

Ljubljana, 18. decembra - Paketu treh predlogov socialnih zakonov - zakonu o gospodinjskem dodatku, noveli zakona o družinskih prejemkih in spremembi zakona o vrtcih - s katerimi želi NSi izboljšati položaj starejših žensk in družin, se v DZ obeta zavrnitev. Podporo so jim namreč napovedali le v NSi in SDS, medtem ko jih v koaliciji in Levici povečini ne podpirajo.