Mineva 200 let od smrti Valentina Vodnika - "pervega" na mnogih področjih

piše Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 2. januarja - Ta mesec mineva 200 let od smrti jezikoslovca, pesnika, prevajalca, časnikarja in duhovnika Valentina Vodnika, čigar dediščina je zelo bogata. Bil je prvi na več področjih, med drugim je sestavil prvo slovnico v slovenščini, se podpisal pod eno prvih slovenskih pesniških zbirk ter spisal prvo kuharico in babiški priročnik v domačem jeziku.