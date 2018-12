Pogajanja med Brusljem in Rimom glede proračunskega predloga še potekajo

Pariz/Rim, 18. decembra - Pogajanja med Evropsko komisijo in Italijo glede predloga italijanskega proračuna za prihodnje leto se nadaljujejo in naj bi trajala še nekaj dni. Kot je v pogovoru za radijsko postajo RTL povedal evropski komisar za gospodarske in finančne zadeve Pierre Moscovici, si z vsemi močmi prizadevajo, da proti Italiji ne bi bilo treba sprožiti postopka.