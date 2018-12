Novela zakona o izvajanju storitev po oceni poslancev ni primerna za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 19. decembra - Poslanci so s 37 glasovi za in 44 glasovi proti podprli sklep, da predlog novele zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki jo je predlagal Državni svet, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Svetniki so želeli v celoti informatizirati in avtomatizirati izdajo potrdila A1, ki so ga podjetja dolžna pridobiti pred napotitvijo delavcev na delo v tujino.