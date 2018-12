Anketa: Večina Američanov ne verjame Trumpu

New York, 17. decembra - Večina Američanov ne verjame tvitom in izjavam predsednika države Donalda Trumpa glede preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016, kaže zadnja anketa televizije NBC in časopisa Wall Street Journal. Po njej tudi kakih 33 odstotkov Američanov meni, da se bo gospodarstvo ZDA v letu 2019 poslabšalo, 28 odstotkov jih pričakuje izboljšanje.