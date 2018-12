Ljubljanska borza: SBI TOP s padcem

Ljubljana, 17. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,40 odstotka in se ustalil pri 793,86 točke. Skupni promet je dosegel 1,28 milijona evrov prometa, pri čemer so bile najbolj prometne delnice Zavarovalnice Triglav, ki so ob 826.640 evrov sklenjenih poslov izgubile en odstotek.