Premirje v Hudajdi bo začelo veljati v torek

Sana, 17. decembra - Premirje v jemenskem pristanišču Hudajda, o katerem se se v četrtek dogovorili predstavniki jemenske vlade in Hutijev, a so mu nato v minulih dneh sledili spopadi, bo začelo veljati v torek, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij potrdili predstavniki Združenih narodov.