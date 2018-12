V DS danes nadomestne volitve za predstavnika socialnega varstva

Ljubljana, 17. decembra - Ob 12. uri se je začel volilni zbor elektorjev za nadomestne volitve predstavnika socialnega varstva v DS, za katerega so bile vložene tri kandidature, in sicer Danijela Kastelica, Darije Kuzmanič Korva in Štefana Lepoše. Predstavniki socialne zbornice, skupnosti centrov za socialno delo in skupnosti varstveno delovnih centrov volitve bojkotirajo.