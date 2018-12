V DS danes nadomestne volitve za predstavnika socialnega varstva

Ljubljana, 17. decembra - Ob 12. uri se je začel volilni zbor elektorjev za nadomestne volitve predstavnika socialnega varstva v državnem svetu, na katerih bodo izvolili naslednika pokojnega državnega svetnika Borisa Šuštaršiča. Za mesto državnega svetnika so bile vložene tri kandidature, in sicer so kandidati Danijel Kastelic, Darija Kuzmanič Korva in Štefan Lepoša.