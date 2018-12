Ljubljana, 17. decembra - Danes bo sprva oblačno in večinoma suho. Na Primorskem bo zjutraj začela pihati burja. Čez dan se bo od severa počasi jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem do 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.