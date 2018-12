Poslanci redno sejo nadaljujejo z vprašanji premierju in ministrom

Ljubljana, 17. decembra - Državni zbor bo redno sejo danes nadaljeval s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Marjanu Šarcu in ministrom. Vprašanja se bodo med drugim nanašala na rebalans proračuna za naslednje leto, vlaganje v raziskave, znanost in razvoj, gradnjo druge cevi predora Karavanke, naseljevanje tujcev v Sloveniji in na otroško srčno kirurgijo.