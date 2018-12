Švedi premagali Norvežane, Slovenci 11.

Hochfilzen, 16. decembra - Biatlonsko tekmovanje za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilznu se je končalo z moško štafeto. Zmago so zabeležili Švedi, ki so bili dobre tri sekunde hitrejši od Norvežanov, tretje mesto so z zaostankom slabih 29 sekund zasedli Nemci. Slovenska štafeta se je uvrstila na 11. mesto, zaostala je dve minuti in 22 sekund.