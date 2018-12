Gabrovec izbire naslednika ne bo prepustil naključju, po več urah znani člani IO

Ljubljana, 16. decembra - Dosedanji predsednik Bogdan Gabrovec ostaja na čelu Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) tudi naslednja štiri leta, je skoraj edinega kandidata soglasno potrdila volilna skupščina v Ljubljani; le en glasovalec se je vzdržal. Za druga mesta v vodstvu OKS so bile volitve tajne in so trajale več kot tri ure.