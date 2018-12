Peterle v Kočevski Reki: 17. december velik dan, ki se ga moramo spominjati resnicoljubno

Kočevska Reka, 15. decembra - V Kočevski Reki so danes s slovesnostjo počastili obletnico prvega postroja enote Teritorialne obrambe RS. Predsednik osamosvojitvene vlade in evropski poslanec Lojze Peterle je 17. december 1990 označil kot velik dan, ki se ga moramo spominjati resnicoljubno in s hvaležnostjo vsem, ki so ga zasnovali in izvedli.