Redko Proustovo delo doseglo prodajni rekord na dražbi v Parizu

Pariz, 15. decembra - Redko dostopna prva izdaja romana V Swannovem svetu je bila na petkovi dražbi v Parizu prodana za dobrih 1,5 milijona evrov, kar predstavlja svetovni rekord za francosko knjigo, so sporočili iz avkcijske hiše Sotheby's. Za prvi roman iz slovitega cikla Iskanje izgubljenega časa so si sicer nadejali iztržiti med 600.000 in 800.000 evri.