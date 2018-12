Ljubljana, 15. decembra - Košarkarji ekipe Miami Heat so v severnoameriški profesionalni košarkarski ligi prišli do 12. zmage in 9. mesta v vzhodni konferenci. V Memphisu so s 100:97 premagali domače Grizzlies, kar je bila njihova tretja zmaga v seriji petih od skupno šestih zaporednih gostovanj.