Leto 2018: Luka Koper pod novim vodstvom v reševanje problematike delavcev IPS

piše Mitja Volčanšek

Koper, 24. decembra - Luka Koper je iztekajoče se leto začela z novo upravo pod vodstvom Dimitrija Zadela in številnimi izzivi. Po dolgem usklajevanju so v družbi pripravili strategijo za rešitev položaja t.i. delavcev IPS, končno pa je Luka dobila tudi zeleno luč za podaljšanje prvega pomola. Ob tem se je tudi v tem letu nadaljevala rast pretovora in prihodkov.