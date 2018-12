V Škofji Loki že 48. podelitev Severjevih nagrad, v Ribnici Severjev dan

Škofja Loka, 16. decembra - Sklad Staneta Severja bo drevi ob 18. uri v Škofji Loki podelil Severjeve nagrade za stvaritve in dosežke gledaliških igralcev in študentov dramske igre. Severjeve nagrade so med igralci zelo cenjene, saj nosijo ime po legendarnem igralcu Stanetu Severju. V njegov spomin bo danes v Ribnici na Pohorju potekal tudi tradicionalni Severjev dan.