Z uveljavitvijo novel zakonov do večje preglednosti slovenskega finančnega trga

Ljubljana, 15. decembra - Danes so v veljavo stopile novele zakonov o trgu finančnih instrumentov, o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov. Spremenjeni zakon o trgu finančnih instrumentov prinaša večjo preglednost slovenskega trga, večje varstvo vlagateljev in večje pristojnosti nadzornega organa.