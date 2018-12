Predlog SDS o dopolnitvi gradbenega zakona končal pot v DZ

Ljubljana, 14. decembra - Poslanci so danes z 48 proti in 26 za odrekli podporo predlogu dopolnitve gradbenega zakona, s katerim je želela SDS enostanovanjske stavbe izvzeti iz postopkov pridobivanja uporabnega dovoljenja. V SDS so prepričani, da je zdajšnja ureditev neživljenjska, prikimali pa so jim še v NSi in SNS. Koalicija se je zavzela za celovito spremembo zakona.