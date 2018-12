Številne proge za motokros v Sloveniji varnostno in okoljsko neustrezne

Ljubljana, 14. decembra - Generalna policijska uprava, inšpekcija za okolje in naravo ter gozdarska in kmetijska inšpekcija so oktobra v skupnem nadzoru pregledale 13 prog za motokros. Ugotovile so, da je večina pregledanih prog nelegalnih ter varnostno in okoljsko neustreznih, saj se nahajajo na zemljiščih, ki so po namenski rabi kmetijska ali gozdna.