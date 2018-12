Hromadžićeva pravi, da jo je sestra zmerjala

Maribor, 14. decembra - Mediha Hromadžić, ki naj bi marca v stanovanjskem bloku na mariborskem Pobrežju umorila sestro dvojčico in nato napadla še mater, je danes na Okrožnem sodišču v Mariboru prebrala svoj zagovor. Povedala je, da je do tragičnega dogodka, katerega podrobnosti se ne spomni, prišlo potem, ko jo je sestra zmerjala in ji grozila.