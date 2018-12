Umrl je slovenski alpinist, novinar in urednik Ante Mahkota

Ljubljana, 14. decembra - Umrl je Anton (Ante) Mahkota, slovenski alpinist, fotoreporter in novinar, ki je kot alpinist med letoma 1955 do 1966 opravil 16 prvenstvenih vzponov. Bil je prvi Slovenec, ki se je povzpel nad 7000 metrov nadmorske višine. Lani je od tega podviga minilo natanko 50 let, danes poroča ljubljansko Delo. Bil je star 82 let.